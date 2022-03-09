وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

2022/03/09 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراحون زرعوا للمرة الأولى قلب خنزير في جسم إنسان في السابع من كانون الثاني/يناير 2022 في بالتيمور بولاية ميريلاند © كلية الطب في جامعة ميريلاند/ا ف ب – واشنطن (أ ف ب) – توفي أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدل وراثيا بعد شهرين من العملية، على ما أعلن الأربعاء المستشفى حيث […]

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