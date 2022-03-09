2022/03/09 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل يناشد شمول المعين المتفرّغ بالمئة ألف دينار دعوات إلى زيادة مبالغ منحة غلاء المعيشة وتجديدها خلال رمضان بغداد – قصي منذر دعا مواطنون ، الحكومة الى زيادة مبالغ المنحة التي حددتها بمقدار مائة الف دينار ، وتمديد المبادرة حتى شهر رمضان المقبل ، للتخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة في مواجهة غلاء اسعار المواد الغذائية […]

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