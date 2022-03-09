2022/03/09 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غليان شعبي في بابل عقب إعتداء حماية برلمانية على ناشطين القوات الأمنية تعتقل متورّطاً بحادث إصابة ستة متظاهرين الحلة – الزمان تعيش محافظة بابل ، حالة من الغليان الشعبي، بعد اعتداء وصف بغير المسوغ من قبل عناصر حماية احدى النائبات على متظاهرين امام منزلها في قضاء القاسم التابع للمحافظة، في وقت فتحت القوات الامنية تحقيقا […]

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