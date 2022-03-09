2022/03/09 | 23:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C4ag7QY8CMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | ذكرى عبدالرحيم: 10 ملايين فقير في العراق و350 الف اسرة تنتظر الرعاية منذ 2019) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | ذكرى عبدالرحيم: 10 ملايين فقير في العراق و350 الف اسرة تنتظر الرعاية منذ 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).