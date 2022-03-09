العمل: أكثر من 300 ألف أسرة تنتظر شمولها بالرعاية الاجتماعية منذ عام 2018

2022/03/09 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود أكثر من 300 ألف أسرة تنتظر شمولها بالرعاية الاجتماعية منذ عام 2018.وقالت مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في الوزارة ذكرى عبد الرحيم لبرنامج "واجب الصراحة" تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المشمولين بالرعاية الاجتماعية الان بحدود مليون و400 الف اسرة، اي بنحو أكثر من 5 ملايين و500 الف فرد"، مبينة أن "الحد الاعلى لراتب الرعاية للمراة 325 الف دينار للمراة و275 الف للرجل لديه اسرة مكونة من 4 اطفال".وأضافت، أن "عدد الفقراء في العراق يناهز 10 ملايين نسمة"، مؤكدة "لدينا اكثر من 300 الف اسرة جاهزة منذ عام 2018 ، وبسبب الموازنات المنخفضة لم يتم شمولهم".واشارت الى ان "توزيع المنح الشهرية تعد حلولا ترقيعية وغير صحيحة ولدينا تخوف بان تذهب لاشخاص غير معنيين بالرعاية الاجتماعية"، داعية الى إضافة تخصيص الى مبلغ الاعانة استثناءً من القانون ما يقارب تريليون او تريليون ونصف ".

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