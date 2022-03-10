زيلينسكي يتصل بأمير قطر لمناقشة سبل حل أزمة أوكرانيا بالطرق السلمية

2022/03/09 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.

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