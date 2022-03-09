الإمارات تقول إنها ستشجع أوبك على النظر في رفع الإنتاج

2022/03/10 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط إلى أكثر من 12 في المئة، الأربعاء، بعد تصريحات مسؤول إماراتي حول رغبة بلاده في زيادة الفائض من المعروض النفطي ومناقشة هذا الأمر في اجتماع "أوبك" المقبل

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