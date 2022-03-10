واشنطن و3 عواصم تأسف لعدم استجابة ايران للوكالة النووية وموسكو:نريد توقيع الاتفاق لكن مصالحنا مهمة

2022/03/10 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ -‬فييينا‭ ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ نفى‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬لوان‭ ‬جاكاريان،‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬سعي‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬مباحثات‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الجارية‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة،‭ ‬لكن‭ ‬مصالحنا‭ ‬مهمة‭ ‬أيضًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬وشدد‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬لدى‭ ‬إيران،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ […]

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