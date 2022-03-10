جيوش الحمايات

2022/03/10 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام حماية‭ ‬للرئاسات‭ ‬الثلاث‭ ‬والوزراء‭ ‬ووكيليهم‭ ‬والنواب‭ ‬ومديري‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والمحافظين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الدوائر‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬والمحافظات‭ ‬وزعامات‭ ‬الأحزاب‭ ‬ومقارهم‭ ‬ومساعديهم‭ ‬ومديري‭ ‬الدوائر‭ ‬غير‭ ‬المرتبطة‭ ‬بوزارة‭ ‬وقادة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬والفرق‭ ‬والألوية‭ ‬والافواج،‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬حمايات‭ ‬للأثرياء‭ ‬وأصحاب‭ ‬الثروات‭ ‬والبنوك‭ ‬والشركات،‭ ‬و‭ ‬للمطربين‭ ‬وراقصات‭ ‬النوادي‭ ‬الليلية‭ ‬المشهورات‭ ‬ولرؤساء‭ ‬العشائر‭ ‬والافخاذ‭ ‬وبعض‭ […]

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