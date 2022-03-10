إصابة‭ ‬خطيرة لأبرز‭ ‬ناشط‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬بابل‭ ‬

2022/03/10 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجات‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬ضد‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ الناصرية‭ – ‬بغداد‭ – ‬الحلة‭ –‬الزمان‭ ‬ تظاهر‭ ‬المئات‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬إثر‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بمعاناة‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يواجه‭ ‬نسبة‭ ‬فقر‭ ‬وبطالة‭ ‬مرتفعين‭.‬‮ ‬ فيما‭ ‬قال‭ ‬المتظاهرون‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ […]

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