2022/03/10 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتجاجات في الناصرية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناصرية – بغداد – الحلة –الزمان تظاهر المئات الأربعاء في مدينة الناصرية في جنوب العراق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر الحرب في أوكرانيا، ما تسبب بمعاناة شريحة واسعة من السكان في بلد يواجه نسبة فقر وبطالة مرتفعين. فيما قال المتظاهرون ان عناصر من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة خطيرة لأبرز ناشط مدني في بابل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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