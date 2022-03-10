الطفيليّة الإمبرياليّة و - الديمقراطيّة - : لماذا يساند عدد كبير من الليبراليّين و التقدّميّين بلا خجل إمبرياليّت - هم - - شادي الشماوي

2022/03/10 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي الطفيليّة الإمبرياليّة و " الديمقراطيّة " : لماذا يساند عدد كبير من الليبراليّين و التقدّميّين بلا خجل إمبرياليّت " هم "بوب أفاكيان 2 مارس 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 741 ، 7 مارس 2022https//revcom.us//en/bob_avakian/imperialist-parasitism-and-democracy-why-so-many-liberals-and-progressives-areفي إطار الغزو الروسي لأوكرانيا ، وُجد استعراض ليس بارزا للغاية على أنّه كاشف و مقزّزا صر ......





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