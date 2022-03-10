مبدأ أساسي بشأن الحرب في أوكرانيا - شادي الشماوي

2022/03/10 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، القائد الثوريّ و مؤلّف الشيوعيّة الجديدةجريدة " الثورة " عدد 741 ، 7 مارس 2022https://revcom.us//en/bob_avakian/basic-principle-war-ukraineمن الأكيد أنّ القوّة العظمى للإرهاب و العدوان الروسيّ و غزوها لأوكرانيا مثال واضح على ذلك و شيء على جميع النزهاء و الشرفاء مع ......





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