اعتقال الآلاف في روسيا خلال احتجاجات مناهضة للحرب - رشيد غويلب

2022/03/10 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب شهدت مدن عدة في روسيا في السادس من اذار، وفق قناة روسيا اليوم المحظورة في الاتحاد الأوربي، تجمعات مناهضة للحرب، طالب خلالها المواطنون بأنهاء “العملية الخاصة في أوكرانيا”، وهي التسمية التي تستحدثها السلطات الروسية ووسائل الاعلام فيها لوصف اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا،، وبعكسه يمنع أي منشور يستخدم تسمية اخرى.



ونظمت التجمعات في فلاديفوستوك وإيركوتسك ونوفوسيبيرسك وإيكاترينبرج وسانت بطرسبرغ وموسكو و ......





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