رئيس الوقف السني الجديد ينوي إجراء حزمة من الإصلاحات

2022/03/10 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن نية رئيس ديوان الوقف السني الجديد عبد الخالق العزاوي بإجراء حزمة من الإصلاحات داخل الوقف من بينها تغيير عدد من المدراء العامين في الدائرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس ديوان الوقف السني الجديد عبد الخالق العزاوي الدعوم من تحالف السيادة والمجمع الفقهي العراقي، أبدى عدم رضاه عن وضع الوقف خلال السنوات الماضية"، متعهدا بـ"إجراء حزمة من الإصلاحات ومحاربة الفساد فيه".

وأضاف المصدر ان "العزاوي لديه نيه بإجراء تغيير لعدد من المدراء العامين في دوائر الوقف".

هذا وكان عبد الخالق العزاوي قد تسلم، اليوم الأربعاء، رئاسة الوقف السني بدلا من سعد كمبش بعد تكليفه من الأمانة لمجلس رئاسة الوزراء.

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