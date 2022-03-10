قتلى وجرحى بكمين امني لمتهمين في ميسان

2022/03/10 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأربعاء ، عن تفاصيل عملية امنية لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق (6) مطلوبين وفق المادة 406 القتل العمد في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة.وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه " بعد وصول معلومات دقيقة من مصادرنا عن تحركات المتهمين وسلوكهم للطريق الرابط بين ناحية السلام وقضاء الاصلاح ، على الفور تم تشكيل قوة امنية من شرطة قضاء الميمونة ، ضمن قاطع المسؤولية ، ونصب كمين امني على الطريق المذكور ، جنوب غرب المحافظة .وأوضحت "حين وصول المتهمين وارتباك احدهم بالسيطرة المفاجئة وخشية من وقوعهم بيد القوة الامنية ولصغر سنه ، فتح النار داخل العجلة نوع (كراون) والتي كانوا يستقلونها ، مما ادى الى مقتل إثنين منهم واصاب احدهم ، وقد استمر في إطلاق النار الطائش والذي تسبب كذلك باصابة احد المنتسبين".وأضافت "تم القبض على (3) منهم وضمنهم سائق العجلة والذي أفاد بتعرضه لعملية الخطف على يد المتهمين ، كما تم ضبط اسلحة نوع كلاشينكوف عدد (3) وسلاح نوع (M4) واعتدة مختلفة ، مشيرةً الى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج ، والاستمرار باتخاذ الاجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة".

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