الولايات المتحدة ترفض نقل مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا

2022/03/10 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الولايات المتحدة رفضها مقترح بولندا لتوريد بعض مقاتلاتها إلى أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الخطوة محفوفة بـ"خطر عال" حيث يمكن أن تعتبرها روسيا تصعيدا.وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء: "لا نؤيد في هذه اللحظة نقل مقاتلات إضافية إلى القوات الجوية الأوكرانية ولذلك لا نرغب في أن نراها في حضانتنا...هذا أمر لا ننوي دراسته في الوقت الحالي".

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