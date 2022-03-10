السعودية تعلن عن قرار بشأن تايلاند

2022/03/10 | 00:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الأربعاء، رفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى تايلاند والسماح للتايلانديين بدخول المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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