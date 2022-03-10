البنتاغون: إرسال مقاتلات ميغ 29 لأوكرانيا مجازفة كبيرة

2022/03/10 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الأربعاء أن إرسال مقاتلات ميغ 29 إلى أوكرانيا "مجازفة كبيرة".

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