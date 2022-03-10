بثلاثية بنزيمة.. ريال مدريد يطيح بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

2022/03/10 | 01:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد ريال مدريد من بعيد وحول تخلفه أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء، إلى فوز بثلاثية من توقيع الفرنسي، كريم بنزيمة، ليثأر لهزيمة الذهاب في باريس بهدف لصفر.

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