“هاتريك” بنزيما يقصي سان جيرمان ويضع الريال في ربع نهائي الابطال

2022/03/10 | 01:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قلب الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الطاولة على باريس سان جرمان، وقاد فريقه إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله ثلاثية خلال 17 دقيقة (3-1)، الأربعاء، على ملعب “«سانتياجو برنابيو» في إياب ثمن النهائي.وكان سان جرمان في طريقه إلى حجز بطاقته بسهولة إلى ربع النهائي، […]

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