كلما كنت ماهرا في الرياضيات كلما كنت أكثر سعادة

2022/03/10 | 01:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد ـ زينب الحسني: ربما أخبرك مدرس الرياضيات يومًا ما من أيام المدرسة أن الرياضيات مهمة جدًا لحياتك المستقبلية، وعلى الأغلب في ذلك الوقت لم تصدق أنت ذلك.ولكن وفقًا للكثير من الأبحاث يبدو أن معلمك كان على حق.في دراسة نشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجد باحثان يدرسان اتخاذ القرار ومدى ارتباطه بالثروة والسعادة، ...

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