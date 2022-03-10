إنتر ميلان ينهي سلسلة ليفربول في آنفيلد

2022/03/10 | 01:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفاندوفسكي يدخل تاريخ دوري الأبطال بهاتريك خاطف العواصم ـ وكالات: حقق الإنتر ميلان فوزًا معنويًا على ليفربول، بهدف من دون رد، مساء أمس، على ملعب آنفيلد، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.وودع الإنتر البطولة، بعد خسارته ذهابًا على ملعبه بهدفين من دون رد.وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن إنتر ميلان، بات أول فريق ...

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