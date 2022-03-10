شهد يقدم قائمته الأولية بـ 46 لاعباً والمنتخب الوطني يبدأ تحضيراته المغلقة غداً

2022/03/10 | 01:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطاقات الدخول ألكترونياً..والمحترفون يغيبون عن ودية زامبيا بغداد ـ فلاح الناصر: شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة أمس، الذي كان مقرراً لاعلان تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراتي الإمارات وسوريا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، شهد جدلاً بين الحضور، فغاب المدرب عبد الغني شهد، وحضر عضو اتحاد الكرة الناطق الرسمي بأسمه، أحمد الموسوي، والمنسق ...

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