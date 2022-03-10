غربة فان جوخ - سعود سالم

2022/03/10 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ١٢٦ -فان جوخ وإستراحة السجناءليس هناك ما هو أصعب للإحتمال بالنسبة للإنسان المعاصر من فقدانه لحريته الأساسية، أي حرية الحركة والتفكير والعمل، كما هو الحال في الأنظمة الرأسمالية، الديكتاتورية منها أو الليبرالية.



ذلك أن حصار الإنسان في كينونة مغلقة وغير قابلة للتجاوز والتطور، هو في الحقيقة نوع من الموت والتحجر والتشيء.



وحالات الحصار والإنغلاق والحبس، والتي ......





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