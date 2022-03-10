ريال مدريد يقصي سان جيرمان ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/03/10 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لتحقيق انتصار مثير بنتيجة (3-1) على باريس سان جيرمان، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، على ملعب الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وسجل لريال مدريد كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (61، 76، 78)، بينما سجل لباريس كيليان مبابي في الدقيقة 39.وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الذهاب ضد بي إس جي بهدف دون رد، سجله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة.وبهذا الانتصار حسم الميرنجي عبوره لربع النهائي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

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