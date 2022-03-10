الرئيس الأوكراني يعلق على تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية

2022/03/10 | 01:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باللجوء إلى الأسلحة النووية بأنه "خدعة".

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