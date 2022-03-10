ضرورة إحياء الفرق المسرحية الخاصة – الأهلية - سامي عبد الحميد

2022/03/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد في برنامج تلفزيوني لقناة (المدى) الفضائية ظهرت لقطات تصور (مسرح بغداد) مقر فرقة المسرح الفني الحديث وهو في حال يرثى لها حيث عم الخراب صالة المتفرجين وخشبة المسرح وهو حال العديد من مناطق العراق التي لم تصل اليها يد الإعمار بالرغم من مرور احدى عشرة سنة على تغيير النظام .



وكنا نتصور ان يشهد هذا الصرح الثقافي تغيراً وتطوراً نحو الأفضل لا ان يصبح مكباً للنفايات وكنا نتصور ان (مسرح الرشيد) وهو من المسار ......





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