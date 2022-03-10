المسرح والطقس - سامي عبد الحميد

2022/03/10 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_عبد_الحميد اذن لايحتمل ان تكون النتيجة نفسها كما في الموكب الاحتفالي الطقسي اذن يتوقع الكاهن والجموع المحتشدة الحلول والتحويل وحتى هذا تمت مناقشته حيث تصر بعض المناقشات حول التمثيل بأن المسرح بوصفه طقساً يمكن ان يحول التجربة المسرحية وبالتالي يحول الواقع.



كان مثل هذا الافتراض موجوداً من بدايات التنظير للدراما اي من طروحات (ارسطو) حين ادعى بأن (التنظير) هو مركز تجربة التراجيدي.



وهناك مثل آخر كامن في كتابات ال ......





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