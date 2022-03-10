انتخاب يون سوك يول رئيسا لكوريا الجنوبية

2022/03/10 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في كوريا الجنوبية، أنه تم انتخاب يون سوك يول مرشح حزب القوة المدنية المعارض، المدعي العام السابق رئيسا للبلاد.وقالت اللجنة في بيان، اليوم الخميس: "بعد فرز جميع الأصوات، حصل يون سوك يول على 48.56٪، ليتغلب على منافسه لي جاي مين، بفارق بسيط والذي حصل 47.83 من الأصوات".ولفتت اللجنة إلى أن نسبة التصويت وصلت إلى 77.1٪، وصوت أكثر من 34 مليون شخص من أصل أكثر من 44 مليون.وانطلقت، صباح الأربعاء،عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية في أكثر من 14 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات مقبلة.

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