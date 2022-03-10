مانشستر سيتي يحجز بطاقته إلى ربع نهائي دوري الأبطال

2022/03/10 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورغم فشله في الوصول إلى الشباك للمرة الأولى منذ الخسارة في الدوري المحلي على أرضه أمام كريستال بالاس صفر-2 في 30 أكتوبر الماضي، بلغ سيتي ربع النهائي بفضل فوزه الكاسح ذهابا خارج الديار بخماسية نظيفة ما سمح لمدربه الإسباني جوزيب غوارديولا بإراحة بعض نجومه في لقاء الإياب.

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