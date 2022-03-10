2022/03/10 | 02:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قلب ريال مدريد الإسباني تأخره بهدف أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح باريس سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق نجمه كيليان مبابي بعد تمريرة ساحرة من زميله البرازيلي نيمار.

وقلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب على الفريق الباريسي في الشوط الثاني عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 61 و76 و78.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يعبر سان جيرمان لربع نهائي أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يعبر سان جيرمان لربع نهائي أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).