جونسون يتعهد بمواصلة تشديد العقوبات على روسيا

2022/03/10 | 02:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزام بلاده بمواصلة تشديد العقوبات على روسيا.وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان اليوم الخميس: "رئيس الوزراء جونسون أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ملتزم بمواصلة تشديد العقوبات لفرض أقصى تكلفة اقتصادية على روسيا.وأضاف المتحدث، "أن جونسون بحث الوضع في أوكرانيا مع زيلينسكي في اتصال هاتفي مساء الأربعاء".

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