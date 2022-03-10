البيت الأبيض: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا

2022/03/10 | 02:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا أو تقوم بهجوم مزيف تستخدم تلك الأسلحة.

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