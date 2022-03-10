بعد تصريحات إماراتية وعراقية.. النفط يمر بأسوأ يوم له منذ بدء الجائحة

2022/03/10 | 02:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت أسعار النفط العالمية أكبر انخفاض لها منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا بعد تصريحات أدلت بها الإمارات والعراق قلبت السوق الذي شهد تصاعدًا مستمرًا في الأسعار الأيام الماضية.

خسر خام برنت قرابة 17 دولارًا خلال الجلسة وسجل عند التسوية قرابة 111 دولارًا للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 17 بالمئة خلال الجلسة وانخفضت ما يقرب من 17 دولارًا، ثم استقرت عند التسوية بقرابة 111 دولارًا للبرميل.

ويعد التراجع بهذه النسب في يوم واحد هو الأكبر لسوق النفط منذ 21 نيسان/أبريل 2022.

ويتأرجح خام برنت في هذه اللحظات بين 111 و 113 دولارًا للبرميل.

وكذلك، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بأكثر من 15 دولارًا واستقرت عند التسوية بأقل من 109 دولارات، وهو أسوأ يوم لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت الإمارات، المنضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إنها ستدعم زيادة الإنتاج في سوق تعاني من الفوضى بسبب اضطرابات الإمدادات التي سببتها العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة في بيان: "نحن نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى".

وأضاف: "لقد كانت الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي".

وتعليقًا على بيان العتيبة، قال مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو ، بوب يوجر، إن "هذا ليس شيئًا بسيطًا.



فربما يمكنهم ضخ حوالي 800 ألف برميل في السوق بسرعة كبيرة أو بشكل فوري، وبذلك سنحصل على سُبع الكمية المطلوبة لاستبدال الإمدادات الروسية".

وتسبب عامل ثانٍ بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، حين فسّر متداولون تعليقات وزير عراقي تعكس رغبة بلاده "زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر".

وفي السياق، أصدرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بيانًا توضيحيًا بشأن توازن العرض والطلب العالمي على النفط الخام.

وقالت سومو إن "الزيادات المبرمجة من اوبك+ كافية لمعالجة أي نقص قد يحدث في الإمدادات".

وأشارت إلى أن "العراق يعتقد أن مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية (Supply) يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي (Demand)".

وانخفضت أسعار النفط أيضًا خلال الجلسة بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن احتياطيات الخام يمكن استغلالها بشكل أكبر.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت حظر واردات النفط والغاز من روسيا، ما رفع الأسعار في الأسواق يوم الثلاثاء.

وحقق خام البصرة الثقيل العراقي ارتفاعًا بأكثر من 1% منذ الساعات الأولى لصباح يوم الأربعاء 9 آذار/مارس، متجاوزًا حاجز 119 دولارًا للبرميل ومقتربًا من 120 دولارًا.

ويُتوقع أن يشهد انهيارًا في الأسعار بعد الانخفاض التاريخي الذي شهدته أسعار النفط العالمية على خلفية التصريحات الإماراتية والعراقية.

اقرأ/ي أيضًا:

النفط العراقي يقلّص الفارق مع العالمي المتراجع ويقترب من 120 دولارًا

صعود جنوني في أسعار النفط والذهب..



برنت قرب 130 دولارًا للبرميل

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريحات إماراتية وعراقية.. النفط يمر بأسوأ يوم له منذ بدء الجائحة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريحات إماراتية وعراقية.. النفط يمر بأسوأ يوم له منذ بدء الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).