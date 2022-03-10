صندوق النقد الدولي يوافق على منح أوكرانيا 1.4 مليار دولار

2022/03/10 | 03:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيتم منح أوكرانيا تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.وقال صندوق النقد الدولي في بيان: أن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على صرف 1.4 مليار دولار أمريكي ضمن إطار أداة التمويل السريع، للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل العاجلة وتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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