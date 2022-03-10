البنتاغون: نبحث تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

2022/03/10 | 03:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع "العديد من الدول" بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وذلك بدلا من نقل مقاتلات من بولندا إلى أوكرانيا.

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