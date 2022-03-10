مسؤولة أميركية لـ

2022/03/10 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، الأربعاء، أن "وزارة الدفاع الأميركية لا تمتلك أو تدير مختبرات بيولوجية في أوكرانيا".

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