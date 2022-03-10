مبيعات البنك المركزي تسجل انخفاضًا طفيفًا في آخر جلسات الأسبوع

2022/03/10 | 03:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية انخفاضًا يوم الخميس 10 آذار/مارس 2022، إلى نحو 193 مليون دولار

بلغت الحوالات الخارجية أكثر من 158 مليون دولار وبنسبة 82% من مجموع المبيعات

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، انخفاضًا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 192 مليونًا و948 ألفًا و383 دولارًا، بانخفاض قدره أكثر من 7% أو ما يعادل 16 مليون تقريبًا عن مبيعات يوم الأربعاء.

وسجلت الحوالات الخارجية ارتفاعًا بأكثر من 22 مليون دولار فوق 158 مليونًا، على شكل طلبات لتعزيز الأرصدة في الخارج، وبلغت نسبتها قرابة 82% من مجموع المبيعات.

وسجل البنك المركزي تراجعًا في مبيعاته من العملة بشكل نقدي بقرابة النصف، الى نحو 35 مليون دولار، وبنسبة 18% من مجمل المبيعات.

وقام 26 مصرفًا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، مقابل 13 مصرفًا لتلبية الطلبات النقدية، بمشاركة 152 شركة توسط و17 شركة صرافة.

وغطى البنك المبيعات بالأسعار التالية:

سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1460) دينارًا لكل دولار.

سعر البيع النقدي (1460) دينارًا لكل دولار.

وبالمقارنة مع ختام الأسبوع الماضي، فارتفعت المبيعات بقرابة 55 مليون دولار، إذ سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية يوم الخميس 3 آذار/مارس 2022، قرابة 138 مليون دولار.

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