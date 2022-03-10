بقيمة 1.4 مليار دولار.. صندوق النقد يقر مساعدة طارئة لأوكرانيا

2022/03/10 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على تقديم مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة "أزمة إنسانية واقتصادية هائلة" نجمت عن الغزو الروسي المستمر منذ أسبوعين.

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