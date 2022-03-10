الدوري العراقي: فوز للطلبة والجوية وتوقف حتى الشهر المقبل

2022/03/10 | 04:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

اختتمت يوم الأربعاء 10 آذار/مارس 2022 منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

تتوقف مباريات الدوري العراقي الممتاز لخوض المنتخب العراقي مواجهتي الإمارات وسوريا

وأُقيمت خمس مباريات في اليوم الثاني للجولة بملاعب بغداد والمحافظات.

وحقق القوة الجوية فوزًا على ضيفه الميناء بهدفين لهدف، ليرفع رصيده للنقطة 48 بالترتيب الثالث، فيما بقي الميناء بالمركز 19 برصيد 16 نقطة.

كما تفوق الطلاب على ضيفهم أربيل، بفوزهم بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الشعب الدولي، ليرفع الطلبة رصيده للنقطة 52 في وصافة الترتيب، بينما ظل أربيل في المركز 13 برصيد 29 نقطة.

وتغلب نفط البصرة على مستضيفه الديوانية بهدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الإدارة المحلية، ليحقق الفريق البصري قفزة إلى المركز التاسع برصيد 33 نقطة، فيما بقي الديوانية بالمركز 18 برصيد 17 نقطة.

وحقق فريق زاخو نقطة ثمينة من مستضيفه النجف بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في المباراة التي أُقيمت على ملعب النجف الدولي، ليرفع النجف رصيده إلى النقطة 37 في الترتيب السابع، فيما أصبح زاخو في المركز 8 بفارق الأهداف عن مستضيفه.

وفي العاصمة، خسر نادي أمانة بغداد بهدف نظيف أمام ضيفه نادي نفط الوسط في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأول، ليستقر في المرتبة 16 برصيد 24 نقطة، بينما رفع نفط الوسط رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس.

وكان نادي الشرطة قد أكد قبضته على الصدارة بتحقيقه فوزًا مهمًا على ضيفه نادي النفط بهدف نظيف سجله اللاعب علي يوسف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز يوم الثلاثاء الماضي.

وتتوقف مباريات الدوري العراقي الممتاز لخوض المنتخب العراقي مواجهتي الإمارات وسوريا يومي 24 و29 من آذار/مارس الجاري في بغداد ودبي، لحساب تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، حتى تعاود استئنافها في مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل.

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وخمس مباريات في اختتام الجولة 25 اليوم

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