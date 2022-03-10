"غير متمرس بالسياسة".. فوز مرشّح المعارضة بالرئاسة في كوريا الجنوبية

2022/03/10 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد سباق شديد التقارب أعلن فوز يون، المدعي العام السابق الذي لم يسبق أن شغل منصبا يقتضي توليه خوض انتخابات، بعدما اعترف منافسه لي جاي-ميونغ من الحزب الديموقراطي الحاكم بهزيمته.

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