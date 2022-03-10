زيلينسكي: 35 ألف مدني خرجوا من مدن أوكرانية الأربعاء

2022/03/10 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن 35 ألف مدني على الأقل خرجوا الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.

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