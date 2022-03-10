امرأة عراقية تعود إلى الحياة بعد 37 عامًا من إعلان وفاتها

2022/03/10 | 05:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، إثبات وجود سيدة عراقية على قيد الحياة بعد 37 عامًا من إعلان وفاتها من قبل ذويها.

وذكر بيان للوزارة، أنّ "قسم الشرطة المجتمعية في بغداد تمكن بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة من إثبات حياة امرأة أربعينية، وتصدر لها وثائق شخصية ثبوتية لها".

وأضاف البيان، أنّ القصة بدأت من "تلقي الشرطة المجتمعية مناشدة من امرأة، جعلتها الظروف وضعاف النفوس امرأة متوفية وهي على قيد الحياة طيلة 37 عامًا، عانت خلالها صنوف العذاب والمآسي، وتعرض إرثها للسرقة على يد قريبين منها ادعوا وفاتها وهي على قيد الحياة دون مستمسك يثبت شخصيتها، ولم تجد ملجئ تأوي إليه سوى دار الدولة للإيواء والشرطة المجتمعية".

وأوضح البيان، أنّ "قسم الشرطة المجتمعية بدأ بحثًا عن الحقيقة وأثبت نسب المرأة وشخصيتها، حيث تكللت الجهود وبتعاون وتنسيق كبيرين مع مديرية الأحوال الشخصية والجوازات والإقامة بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمرأة بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، وإثبات حياتها".

وأكّد البيان، أنّ "الشرطة المجتمعية مستمرة لاسترجاع كامل حقوق المرأة وفق الضوابط والأصول القانونية المعمول بها".

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