رسالة زيلينسكي للجنود الروس: شيئان بانتظاركم في أوكرانيا

2022/03/10 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الجنود الروس بـ "العودة إلى ديارهم"، وحذرهم من الاستماع إلى قياداتهم.

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