جنرال أمريكي: الأسلحة المضادة للدبابات أكثر فاعلية لأوكرانيا من مقاتلات ميغ

2022/03/10 | 06:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم)، الجنرال تود وولترز، إن الطريقة الأكثر فعالية لدعم الجيش الأوكراني هي تقديم المزيد من الأسلحة المضادة للدبابات وللطائرات، وليس مقاتلات إضافية من طراز ميغ 29.

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