فيديو موكب

2022/03/10 | 06:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لموكب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي وصل إلى العاصمة التركية، أنقرة، وأسلوب استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له في مراسم رسمية بالمجمع الرئاسي، الأربعاء.

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