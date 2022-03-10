2022/03/10 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية، تتضمن تمويلا ضخما تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للغزو الروسي وتداعياته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموازنة الأميركية تسلك طريقها في مجلس النواب.. و14 مليار دولار لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموازنة الأميركية تسلك طريقها في مجلس النواب.. و14 مليار دولار لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).