اللاجئة السعودية رهف القنون تكشف تفاصيل

2022/03/10 | 07:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت اللاجئة السعودي في كندا، رهف القنون، صورة جديدة على صفحتها المعرفة بموقع "انستغرام" إلى جانب كتاب مذكرات تم طبعه ونشره تروي فيه قصة هروبها من المملكة العربية السعودية.

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