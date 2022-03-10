زيلينسكي: الغارة الروسية على مستشفى أطفال ماريوبول جريمة حرب

2022/03/10 | 07:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن الغارة الجوية الروسية التي استهدفت مستشفى للأطفال والتوليد في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا هي "الدليل النهائي على وقوع إبادة جماعية للأوكرانيين" وصفًا الهجوم بأنّه "جريمة حرب".

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