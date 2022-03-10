مصر.250عامل بشركة ايس مان دون رواتب,بدلات,علاوات للشهر الثانى على التوالى. - عبدالرؤوف بطيخ

2022/03/10 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ توجه صباح الثلاثاء 8مارس- اذار عمال شركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية ( ايس مان ) والبالغ عددهم 520 عامل لمكتب عمل ثان أكتوبر وقاموا بتحرير شكوى جماعية ضد إدارة الشركة لتأخرها في صرف راتب شهر فبراير و إعلان عزمها عن صرف 50 ٪-;- من راتب شهر فبراير المتأخر صرفه يوم 15 مارس الجارى كما تقدم 50 عامل بتحرير شكاوى فردية ضد إدارة الشركة لذات السبب بالإضافة إلي مطالبتهم بصرف بدل المواصلات وبدل الو ......





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